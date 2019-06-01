Новость по евро стабилизировала рынок криптовалют

Эксперты дали спокойные прогнозы по дальнейшему движению курсов основных монет.

Курсы основных криптовалют с утра 6 июня стабилизировались на фоне известия о том, что биржа OKCoin добавила возможность торговли биткоином в парах с евро, сообщил финансовый скаут Forex Club Евгений Турчин. И сразу уточнил, что до 4 сентября 2019 года на платформе будут доступны транзакции с единой валютой без комиссий.

Биткоин (Bitcoin) подешевел на 0,15%, до $7803 (при капитализации $139,2 млрд),

Ethereum подрос в цене на 0,04%, до $245,4 (капитализацией $26,2 млрд),

Ripple (XRP) укрепился на 0,5%, до $0,401 ($16,9 млрд).

Litecoin подорожал на 0,38%, до 103,9 доллара ($6,5 млрд).

Эксперты не прогнозируют курсовых скачков до конца этой недели. Не видят для этого реальных предпосылок.

«По мнению финансовых скаутов, криптовалюты в моменте вошли в период консолидации. В ближайшей перспективе биткоин будет двигаться у отметки $7800, Ethereum — у $245, XRP — у $0,4, а Litecoin — у $103», — отметил Евгений Турчин.