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Межбанк: гривна укрепляется

Межбанк: гривна укрепляется

В четверг на валютном рынке коррекция курса доллара продолжится. После недавнего разогрева рынка и скачка котировок свыше 27 гривен, а затем вчерашнего возврата курса ниже этого уровня – сегодня на поведение участников рынка будут влиять следующие разнонаправленные факторы:

1) Решение НБУ по учетной ставке (будет оглашено в 14:00 по киевскому времени). Этот показатель существенно влияет на доходность ОВГЗ, депозитных сертификатов и процентных ставок по кредитам и депозитам. Опосредованно это отражается и на валютном рынке ( в первую очередь через формирование спроса на гривневые облигации со стороны иностранцев и их продажи валюты для покупки украинских облигаций).

2) Поведение наличного рынка. Раскачка курса почти завершилась, обменки успокоились и наличный доллар уже без проблем можно купить по 26,80-26,85 гривен, а то и ниже.

3) Увеличение спроса на валюту со стороны импортеров, особенно нефте- и газотрейдеров. Именно масштабная скупка валюты этой категорией покупателей (в том числе госкомпаний) и взорвала не так давно котировки доллара на межбанке, вызвав цепную реакцию и в обменниках. Этот фактор работает против гривны;

4) Поведение экспортеров. Тут кто в лес, кто по дрова. Часть компаний до последнего придерживала валюту в момент роста курса и этим создавала дефицит ее на рынке, часть “испугалась” вчерашнего падения котировок и активно ее продает на опасениях дальнейшего снижения. В целом, экспортеры сейчас ведут себя без особой дальней стратегии по курсу, заводя в страну только те объемы. которые им нужны для работы и с расчетом на действующий на этот момент курс. Сказывается как политическая неопределенность перед выборами в парламент, так и определенная настороженность по перспективам развития украинской экономики. Новому президенту в ближайшее время надо проводить презентацию его видения развития страны в части экономического блока, чтобы сориентировать бизнес в его дальнейших планах.

5) Ликвидность в системе. Корсчета банков почти не изменились – около 44,4 млрд гривен на утро 6 июня. Этого абсолютно достаточно для нормальной работы банков и клиентов и в то же время – не создает активного навеса свободной гривны на валютный рынок. Тут пока все более-менее спокойно.

Объем операций до 440 млн долларов при заключении до 600 сделок и коридор по доллару в пределах 26,75 — 27,00 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,88 / 26,91
евро – 30,31 / 30,34
российский рубль – 0,4131 / 0,4132

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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