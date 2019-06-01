Украинский авторынок вырос за счет импортного секонд-хенда

В Украине за пять месяцев 2019 года свою первую регистрацию прошли 230,9 тыс. бывших в эксплуатации легковых автомобилей.
Об этом сообщает Укравтопром.
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Только в мае на первичном рынке зарегистрировали 30,9 тысячи машин, при этом почти 24 тысячи из них – это автомобили, уже бывшие в эксплуатации. В целом первичный рынок этого вида транспорта в Украине относительно мая 2018 года вырос более чем в два раза.
Самым популярным брендом в импортном секонд-хенде в прошлом месяце был Volkswagen, автомобили которого охватили 16% первичных регистраций легковых авто с пробегом. 3912 машин этой марки получили номера в мае.
На втором месте Skoda (2122 б/у автомобилей), на третьем Renault (2063), на четвертом месте Opel (1889), на пятом Ford (1730).
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