Межбанк: гривна укрепилась

Эта среда приятно удивила валютный рынок, но была отнюдь не безоблачной на межбанке. После активной игры “на повышение” последних дней – девальвационные настроения у участников торгов были очень сильны, а многие аналитики предрекали новые “горизонты падения” нацвалюты в ближайшее время. Но жизнь тем и прекрасна, что ее невозможно просчитать до конца, и валютный межбанк не исключение. Валютные качели сегодня продолжались, но уже с постепенным проседанием доллара.

Уже с самого начала сессии стало понятно, что те, кто сегодня делал ставку на дальнейший рост котировок – просчитались.

С уровня вчерашнего закрытия 27,11/27,15 гривен доллар с 10 утра котировался уже ниже – в пределах 27,06/27,10. Спекулянты пытались поиграть на нервах клиентов и подтянуть котировки вверх, но уже к 10:30 поняли, что сегодня это не сработает. Их постоянные покупатели первой декады месяца – “дочки” иностранных компаний, выводящие дивиденды – сегодня были не очень активны, а остальные клиенты отчаянно боролись по курсу и не скупали массово валюту.

Они выжидали – и это сработало. Натолкнувшись на нежелание скупаться валютой по любому курсу – продавцы начали постепенно снижать котировки. Предложение превышало, спрос и к 11 часам доллар подешевел до 26,97/26,99 гривен, а к полудню и вовсе просел до 26,87/26,91. Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,9583 гривны за доллар.

Спекулянты совсем приуныли и перешли в формат работы “в две стороны” без уже особого желания играть “на повышение”.

К продавцам-экспортерам присоединились и те нерезиденты, кто вчера купил гривневые ОВГЗ на аукционе Минфина Украины и которым сегодня надо было за них рассчитаться. Это создало устойчивое превышение предложения над спросом и работало в пользу гривны.

На обед дилеры ушли при курсе 26,86/26,90 гривен за доллар, а после него к 15 часам курс просел до 26,82/26,86. Правда, на таком низком уровне он долго не удержался и уже к 16 часам опять чуть подрос до 26,86/26,90 гривен. Завершилась сессия по доллару уровнем 26,885/26,915.

Проседание котировок доллара с утренних 27,06/27,10 гривен до 26,8850/26,915 к моменту завершения сессии.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,82 / 26,86

евро – 30,18 / 30,22

российский рубль – 0,411/ 0,412

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