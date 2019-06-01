В Нафтогазе сообщили, что уже снизили цену на газ до 7,6-8,2 грн за кубометр

В Нафтогазе в ответ на требование Кабмина снизить цены на газ для населения заявляют, что уже снизили оптовую цену в соответствии с движениями рынка.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“На самом деле, мы уже снизили оптовую цену на газ в соответствии с движением рынка. Поэтому, в зависимости от тарифа облгазов, конечная розничная цена для бытовых потребителей в июле составит от 7,6 до 8,2 грн за кубометр газа”, – говорится в сообщении.
Читайте также: Кабмин обязал Нафтогаз снизить цены на газ для населения
В Нафтогазе напомнили, что правила работы рынка определяет Кабинет Министров. Кроме того, как единственный представитель Кабинет Министров выдвигает требования к работе Нафтогаза. Иногда эти требования противоречат друг другу.
“Мы искренне стараемся выполнять максимальное количество из них одновременно”, – добавили в пресс-службе.
Перед Нафтогазом следующие приоритетные задачи:
1. Закупить достаточно газа на зиму, чтобы украинцы не мерзли, что бы ни делал Газпром.
2. Сделать качественное отделение оператора ГТС, чтобы сохранить Украине транзит газа и доходы, сопоставимые с бюджетом на оборону.
3. Работать с прибылью, чтобы наполнять госбюджет деньгами и чтобы не было задержек по пенсиям и зарплатам в бюджетных сферах.
“Конечно, при этом вы должны быть уверенными, что не переплачиваете за газ и цена обоснована. Лучший способ для этого – наконец-то предоставить доступ к этому рынку для максимального круга поставщиков. Тогда цена точно будет честной и прозрачной. Правительство и премьер-министр имеют все возможности этому поспособствовать”, – отмечается в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Немецкий банк конфисковал у Венесуэлы 20 тонн золота - Bloomberg7 ч. назад - 1299 10
В Австрии решили проблему разряженных электромобилей12 ч. назад - 11271 10
В Киеве наибольший объем задолженности населения за коммуналку9 ч. назад - 1149 9
РФ обжаловала решение международного арбитража по компенсации утраченных в Крыму активовВчера, 20:09 - 1438 8
Возрождённый фотоаппарат «Зенит» поступил в продажу14 ч. назад - 2636 7
В Австрии решили проблему разряженных электромобилей12 ч. назад - 11271 10
Крупная украинская компания планирует импортировать б/у авто из Южной Кореи8 ч. назад - 6331
Межбанк: ситуация на валютном рынке может измениться6 ч. назад - 3709
У Зеленского рассказали, когда будут сажать коррупционеров7 ч. назад - 3251 5
Возрождённый фотоаппарат «Зенит» поступил в продажу14 ч. назад - 2636 7
Apple представила новую версию iOSВчера, 14:10 - 550
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 689
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 4400 6
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1415
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 4416 8