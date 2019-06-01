В Нафтогазе сообщили, что уже снизили цену на газ до 7,6-8,2 грн за кубометр

В Нафтогазе в ответ на требование Кабмина снизить цены на газ для населения заявляют, что уже снизили оптовую цену в соответствии с движениями рынка.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“На самом деле, мы уже снизили оптовую цену на газ в соответствии с движением рынка. Поэтому, в зависимости от тарифа облгазов, конечная розничная цена для бытовых потребителей в июле составит от 7,6 до 8,2 грн за кубометр газа”, – говорится в сообщении.

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В Нафтогазе напомнили, что правила работы рынка определяет Кабинет Министров. Кроме того, как единственный представитель Кабинет Министров выдвигает требования к работе Нафтогаза. Иногда эти требования противоречат друг другу.

“Мы искренне стараемся выполнять максимальное количество из них одновременно”, – добавили в пресс-службе.

Перед Нафтогазом следующие приоритетные задачи:

1. Закупить достаточно газа на зиму, чтобы украинцы не мерзли, что бы ни делал Газпром.

2. Сделать качественное отделение оператора ГТС, чтобы сохранить Украине транзит газа и доходы, сопоставимые с бюджетом на оборону.

3. Работать с прибылью, чтобы наполнять госбюджет деньгами и чтобы не было задержек по пенсиям и зарплатам в бюджетных сферах.

“Конечно, при этом вы должны быть уверенными, что не переплачиваете за газ и цена обоснована. Лучший способ для этого – наконец-то предоставить доступ к этому рынку для максимального круга поставщиков. Тогда цена точно будет честной и прозрачной. Правительство и премьер-министр имеют все возможности этому поспособствовать”, – отмечается в сообщении.