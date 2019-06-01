Минфин прогнозирует рост курса доллара до 30,7 грн до конца 2022

К концу 2019 курс гривны опустится до 28 гривен за доллар, до 2022-го – до 30,7 гривны.
На таком прогнозе Кабинет Министров принял Среднесрочную стратегию управления госдолгом Украины на 2019-2022 годы.
Средний курс гривны к доллару в последующие годы составит:
Курс доллара к евро ожидается на уровне около 1,145 к 1 соответственно. То есть, если в 2022 году за доллар придется выложить 30,7 гривны, то евро будет стоить около 35,2 гривны.
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Документ также предусматривает, что после замедления до 2019 года с 3,3% до 2,8% украинская экономика ускорит рост в 2020 году до 3,3%, в 2021 году – до 3,8% и в 2022 году – до 4, 1%.
Что касается госдолга, то в 2019 году он снизится. К концу 2018 он составлял 52,3% ВВП, в 2019 году – это уже 51,1% ВВП. А к 2022 году упадет до 42,4% ВВП.
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