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Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения

Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял постановление, обязывающее НАК “Нафтогаз Украины” не повышать цены на газ для населения.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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В своем выступлении на заседании правительства Гройсман отметил, что обязательство Украины держать рыночные цены означает, что нельзя отказаться от импортного паритета.

“Я здесь не могу ничего сделать, но когда импортные цены снижаются, то и внутренние цены для украинских потребителей должны снижаться”, – сказал он.

При этом премьер заявил, что “Нафтогаз” утвердил цены на июнь и июль, которые выше рыночных.

“Мы разработали документ, который не даст НАК злоупотреблять монопольным положением. Они взвинтили цены до 8800 гривен по некоторым регионам Украины. Мы говорили об этом уже не раз. Газ должен стоить в июне около 8000, в июле 7700. Это коридор, который отвечает рыночной цене”, – сказал он.

Принятым постановлением для выполнения специальных обязательств, возложенных на субъектов рынка природного газа, цена газа равнается минимальному значению из четырех (без НДС) по формуле: Ц = MIN (Цмерт; Циеех; Цнакпр; Цпсо). При этом:

  • Цмерт – средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины, по итогам газового месяца, который предшествует месяцу продажи/поставки, публикуемая Министерством экономического развития и торговли;
  • Циссх – средневзвешенная цена месячного ресурса природного газа для газового месяца продажи/поставки по результатам электронных биржевых торгов на Товарной бирже “Украинская энергетическая биржа” в начале этого газового месяца;
  • Цнакпр – средняя арифметическая цена продажи/поставки природного газа акционерным обществом “Национальна акционерная компания “Нафтогаз Украины” для промышленных потребителей при условии оплаты до периода поставки газа, которая действовала в газовом месяце, предшествовавшем месяцу продажи/поставки;
  • Цпсо – цена, рассчитанная по формуле, приведенной в пункте 12 Положения о возложении специальных обязательств.
По материалам РБК-Украина
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