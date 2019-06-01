Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял постановление, обязывающее НАК “Нафтогаз Украины” не повышать цены на газ для населения.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
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В своем выступлении на заседании правительства Гройсман отметил, что обязательство Украины держать рыночные цены означает, что нельзя отказаться от импортного паритета.
“Я здесь не могу ничего сделать, но когда импортные цены снижаются, то и внутренние цены для украинских потребителей должны снижаться”, – сказал он.
При этом премьер заявил, что “Нафтогаз” утвердил цены на июнь и июль, которые выше рыночных.
“Мы разработали документ, который не даст НАК злоупотреблять монопольным положением. Они взвинтили цены до 8800 гривен по некоторым регионам Украины. Мы говорили об этом уже не раз. Газ должен стоить в июне около 8000, в июле 7700. Это коридор, который отвечает рыночной цене”, – сказал он.
Принятым постановлением для выполнения специальных обязательств, возложенных на субъектов рынка природного газа, цена газа равнается минимальному значению из четырех (без НДС) по формуле: Ц = MIN (Цмерт; Циеех; Цнакпр; Цпсо). При этом:
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