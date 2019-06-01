Более 6 тысяч украинцев перенесли мобильные номера

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Более 6 тысяч украинцев уже воспользовались услугой по изменению оператора с сохранением мобильного номера. Об этом сообщил Украинский государственный центр радиочастот.
“По состоянию на 9:00 5 июня перенесено 6110 телефонных номеров”, – сообщили в центре радиочастот.
Всего, по данным ведомства, уже поступили 13 674 заявки на перенос номеров, зарегистрированных в Централизованной базе данных УГЦР.
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