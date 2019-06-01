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В Telegram появилась новая функция

В Telegram появилась новая функция

В Telegram с новым обновлением добавилась важная функция – возможность комментирования публикаций.

С помощью нее станет доступна обратная связь с владельцами каналов.

Для добавления комментария необходимо будет нажать специальную кнопку, размещенную под публикацией, после чего пользователь будет перенаправлен на специальный сайт. Авторизация на нем уже будет пройдена.

На сайте можно будет оставлять комментарии, которые позже будут перенаправлены владельцу канала.

Пользователи смогут обсуждать публикации между собой, используя специальные чаты.

Нововведением станет возможность выбора для пользователей отображения их номеров в группах или чатах.

По материалам Корреспондент.net
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