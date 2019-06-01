Поезд Мукачево - Кошице отправится в первый рейс 9 июня (инфографика)

В воскресенье, 9 июня запустят новый международный железнодорожный маршрут Мукачево – Чоп – Кошице.

Об этом сообщила пресс-служба АО “Укрзализныця” на странице в Facebook.

“Ознакомиться с готической архитектурой Словакии. Отведать местных лакомств: шуланци или палацинки. Уже с 9 июня по евроколее поедет новый поезд Мукачево – Кошице”, – говорится в сообщении.

Стоимость проезда:

Стоимость билета на поезд составляет 7,50 евро.

Дети до 16 лет имеют право на льготный проезд по этому маршруту. Стоимость выйдет 3,75 евро.

График маршрута:

Поезд будет курсировать два раза в день.

Отправка из Кошице – в 9:10 и в 12:01.

Отправка из Мукачево – в 14:54 и в 18:20.

Также продаются билеты по следующим направлениям: