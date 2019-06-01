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Поезд Мукачево - Кошице отправится в первый рейс 9 июня (инфографика)

Поезд Мукачево - Кошице отправится в первый рейс 9 июня (инфографика)

В воскресенье, 9 июня запустят новый международный железнодорожный маршрут Мукачево – Чоп – Кошице.

Об этом сообщила пресс-служба АО “Укрзализныця” на странице в Facebook.

“Ознакомиться с готической архитектурой Словакии. Отведать местных лакомств: шуланци или палацинки. Уже с 9 июня по евроколее поедет новый поезд Мукачево – Кошице”, – говорится в сообщении.

Стоимость проезда:

  • Стоимость билета на поезд составляет 7,50 евро.
  • Дети до 16 лет имеют право на льготный проезд по этому маршруту. Стоимость выйдет 3,75 евро.

График маршрута:

  • Поезд будет курсировать два раза в день.
  • Отправка из Кошице – в 9:10 и в 12:01.
  • Отправка из Мукачево – в 14:54 и в 18:20.

Также продаются билеты по следующим направлениям:

  • Кошице-Чоп, стоимость билета обойдется для взрослого в 6,8 евро, а для ребенка – в 3,4 евро.
  • Черная над Тисой – Чоп, для взрослого пассажира 3,8 евро, для ребенка – 1,9 евро.
  • Черная над Тисой – Мукачево, взрослый билет будет стоить 4,5 евро, а детский – 2,25 евро.
  • Есть возможность воспользоваться маршрутом из Братиславы в Киев и приобрести один билет, который объединит несколько поездов, включая и поезд Кошице-Мукачево.

По материалам Finance.UA
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