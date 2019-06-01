Поезд Мукачево - Кошице отправится в первый рейс 9 июня (инфографика)

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В воскресенье, 9 июня запустят новый международный железнодорожный маршрут Мукачево – Чоп – Кошице.
Об этом сообщила пресс-служба АО “Укрзализныця” на странице в Facebook.
“Ознакомиться с готической архитектурой Словакии. Отведать местных лакомств: шуланци или палацинки. Уже с 9 июня по евроколее поедет новый поезд Мукачево – Кошице”, – говорится в сообщении.
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