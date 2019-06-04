На скоростных трассах уменьшат ширину левых полос

Ширина левых полос движения на дорогах I категории с тремя и более полосами движения в одном направлении уменьшится до 3,5 м вместо 3,75 м. Обновленные строительные нормы вступают в силу 1 сентября.

Об этом “сообщает”: https: //news.finance.ua/ua/news/-/450038/v-ukrayini-dozvolyat-proektuvaty-bagatorivnevi-parkingy-minregion-infografika пресс-служба Минрегиона.

“Сужение ширины полос движения на дорогах – очень удачная практика для повышения безопасности, которая работает во многих странах Европы и мира. Поэтому мы решили ввести ее во время нового строительства крупнейших и самых интенсивных украинских трасс при устройстве левых скоростных полос. Это позволит минимизировать превышение разрешенной скорости на дорогах, сделает водителей более внимательными за рулем, а, следовательно, аварий и ДТП станет меньше. Изменение начнет действовать уже с 1 сентября “, – отметил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

С 1 сентября вступают в действие новые изменения в ДБН по проектированию дорог общего пользования *

С 3,75 до 3,5 м сужается ширина левых полос движения на дорогах I категории. Это трассы с 3-мя и более полосами движения в одном направлении. Для реконструируемых трасс эта норма является рекомендательной.

Установлена ​​новая ширину остановочной полосы движения на дорогах высших категорий (I-II категорий) – 3 м вместо 2,5 м. Сейчас существующая ширина этой полосы очень опасна и вызывает дополнительные аварии.

Установлены современные и более безопасные требования к проектированию горизонтальных и вертикальных кривых. Это актуально для горных трасс, трасс на другом сложном ландшафте и тому подобное.

Все это позволит: *