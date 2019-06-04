На скоростных трассах уменьшат ширину левых полос

Ширина левых полос движения на дорогах I категории с тремя и более полосами движения в одном направлении уменьшится до 3,5 м вместо 3,75 м. Обновленные строительные нормы вступают в силу 1 сентября.
Об этом “сообщает”: https: //news.finance.ua/ua/news/-/450038/v-ukrayini-dozvolyat-proektuvaty-bagatorivnevi-parkingy-minregion-infografika пресс-служба Минрегиона.
“Сужение ширины полос движения на дорогах – очень удачная практика для повышения безопасности, которая работает во многих странах Европы и мира. Поэтому мы решили ввести ее во время нового строительства крупнейших и самых интенсивных украинских трасс при устройстве левых скоростных полос. Это позволит минимизировать превышение разрешенной скорости на дорогах, сделает водителей более внимательными за рулем, а, следовательно, аварий и ДТП станет меньше. Изменение начнет действовать уже с 1 сентября “, – отметил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
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