0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 107 0

На скоростных трассах уменьшат ширину левых полос

На скоростных трассах уменьшат ширину левых полос

Ширина левых полос движения на дорогах I категории с тремя и более полосами движения в одном направлении уменьшится до 3,5 м вместо 3,75 м. Обновленные строительные нормы вступают в силу 1 сентября.

Об этом “сообщает”: https: //news.finance.ua/ua/news/-/450038/v-ukrayini-dozvolyat-proektuvaty-bagatorivnevi-parkingy-minregion-infografika пресс-служба Минрегиона.

“Сужение ширины полос движения на дорогах – очень удачная практика для повышения безопасности, которая работает во многих странах Европы и мира. Поэтому мы решили ввести ее во время нового строительства крупнейших и самых интенсивных украинских трасс при устройстве левых скоростных полос. Это позволит минимизировать превышение разрешенной скорости на дорогах, сделает водителей более внимательными за рулем, а, следовательно, аварий и ДТП станет меньше. Изменение начнет действовать уже с 1 сентября “, – отметил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

  • С 1 сентября вступают в действие новые изменения в ДБН по проектированию дорог общего пользования *
  • С 3,75 до 3,5 м сужается ширина левых полос движения на дорогах I категории. Это трассы с 3-мя и более полосами движения в одном направлении. Для реконструируемых трасс эта норма является рекомендательной.
  • Установлена ​​новая ширину остановочной полосы движения на дорогах высших категорий (I-II категорий) – 3 м вместо 2,5 м. Сейчас существующая ширина этой полосы очень опасна и вызывает дополнительные аварии.
  • Установлены современные и более безопасные требования к проектированию горизонтальных и вертикальных кривых. Это актуально для горных трасс, трасс на другом сложном ландшафте и тому подобное.
  • Все это позволит: *
  • Минимизировать превышение разрешенной скорости на дорогах,
  • Сделает водителей более внимательными за рулем, а, следовательно, аварий и ДТП станет меньше.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минрегионбуд
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.