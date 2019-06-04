Самые популярные у украинцев курорты Турции

Подорожание путевок не останавливает людей, они продолжают ехать отдыхать на турецкие курорты.
По данным Министерства культуры и туризма Турецкой Республики, за первые четыре месяца 2019 года Турцию посетило 211 804 украинца, что на 13,82% больше, чем за тот же период 2018-го. По итогам первого квартала наша страна вошла в 10-ку туристических стран-лидеров.
Вместе с украинцами берег турецкий активно посещают и туристы из других стран. В январе-апреле 2019 года общий туристический поток в эту страну вырос на 12,22% (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), достиг 8,7 млн. человек.
Наши люди активнее всего двигаются в трех направлениях:
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