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Комитет ВР поддержал законопроект, призванный защитить владельцев домашних СЭС

Комитет ВР поддержал законопроект, призванный защитить владельцев домашних СЭС

Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности 4 июня единогласно поддержал законопроект 10357, призванный защитить владельцев домашних солнечных электростанций.

Об этом сообщил Союз активных потребителей и просьюмеров на своей странице в Facebook.

“Призываем председателя Верховной Рады Андрея Парубия срочно внести 10357 в повестку дня и поставить на голосование. Призываем народных депутатов поддержать 10357 и показать на практике поддержку малым инвесторам!”, – написали эксперты.

Эксперты напомнили, что этот проект позволит защитить инвестиции тысяч украинцев, уже инвестировавших в свои крышные электростанции, и возобновить возможность для тех, кто только планирует устанавливать домашние СЭС.

Как сообщалось, противоречия в законе 8449-Д привели к остановке динамичного рынка домашних солнечных электростанций и практически лишили украинцев возможности устанавливать СЭС на своих подворьях.

Законопроект 10357 позволяет устранить эти противоречия.

Также напомним, что обобщенный законопроект о гарантиях “зеленого” тарифа владельцам СЭС зарегистрировали в Раде 3 июня. Документ обобщил предыдущие версии законопроектов, которые появились в мае.

По материалам Економічна Правда
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