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Рынок компьютерных устройств в ближайшие годы продолжит сокращаться

Рынок компьютерных устройств в ближайшие годы продолжит сокращаться

Мировой рынок персональных компьютерных устройств, по мнению аналитиков International Data Corporation (IDC), продолжит сокращаться вплоть до 2023 года.

Под названными устройствами IDC понимает персональные компьютеры разных типов (настольные системы, ноутбуки и рабочие станции), а также планшеты, в том числе с подсоединяемой клавиатурой.

Итак, прогнозируется, что в нынешнем году отгрузки компьютеров обозначенных типов в глобальном масштабе составят около 392,5 млн единиц. Это будет соответствовать падению на 3 % по сравнению с прошлым годом.

К 2023 году объём рынка сократится до 367,7 млн штук. Таким образом, отмечают специалисты IDC, среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) на этот период составит минус 1,6 %.

По материалам 3dnews.ru
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