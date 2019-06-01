Рынок компьютерных устройств в ближайшие годы продолжит сокращаться

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Мировой рынок персональных компьютерных устройств, по мнению аналитиков International Data Corporation (IDC), продолжит сокращаться вплоть до 2023 года.
Под названными устройствами IDC понимает персональные компьютеры разных типов (настольные системы, ноутбуки и рабочие станции), а также планшеты, в том числе с подсоединяемой клавиатурой.
Итак, прогнозируется, что в нынешнем году отгрузки компьютеров обозначенных типов в глобальном масштабе составят около 392,5 млн единиц. Это будет соответствовать падению на 3 % по сравнению с прошлым годом.
К 2023 году объём рынка сократится до 367,7 млн штук. Таким образом, отмечают специалисты IDC, среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) на этот период составит минус 1,6 %.
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