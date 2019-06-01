Темпы добычи газа в Украине выросли почти в полтора раза

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За пять месяцев 2019 года в Украине добыли 8,8 млрд кубометров газа, что на 3,34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Укртрансгаза.
Так, Укргаздобыча увеличила добычу на 2,4% до 6,44 млрд кубов. Укрнафта добыла 481,5 млн кубометров газа, что на 10,1% больше. Добыча других компаний выросла на 5,2%, до 383,2 млн кубов.
Всего в мае добыто 1,8 млрд кубических метров топлива. При этом среднесуточная добыча снизилась на 0,98% – с 58,04 до 57,57 млн кубов в сутки.
Этот показатель снижается четвертый месяц подряд.
Отметим, по данным Минэнерго, за 2018 год добыча газа выросла на 2,4%. В Украине добыли 21 млрд кубометров газа – на 0,5 млрд больше, чем годом ранее.
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