НБУ подал против должников и поручителей иски на 37 млрд грн

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В течение 2014 – 2018 годов Нацбанк инициировал подачу 115 судебных исков с целью возврата неплатежеспособными банками задолженности по кредитным договорам за счет активов имущественных и финансовых поручителей.
Согласно годовому отчету НБУ за 2018 год, общая сумма исковых требований составляет 37 млрд грн.
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В частности, в отношении финансовых поручителей было инициировано 10 судебных исков на сумму требований около 11 млрд грн, имущественных поручителей – 105 судебных исков на сумму 26 млрд грн.
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