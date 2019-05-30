С начала года кредиторам неплатежеспособных банков выплатили почти 1,5 млн грн

С января по апрель 2019 года кредиторам неплатежеспособных банков выплатили 1 355,40 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

В течение апреля 2019 кредиторам неплатежеспособных банков погашено требований на общую сумму 770,21 млн грн, в т.ч. погашено 0,06 млн грн кредиторам 2 очереди, 473,63 млн грн – 3 очереди, 253,99 млн грн – 4 очереди, 42,52 млн грн – 7 очереди. В том числе в апреле на внеочередное удовлетворение требований НБУ было направлено 37,43 млн грн. Внеочередные выплаты осуществили следующие банки:

- ПАО “КБ “Надра”- 19,69 млн грн;

- АО “Дельта Банк” – 14,37 млн грн;

- АО “Родовид Банк” – 3,32 млн грн.

В то же время, за январь-апрель 2019 года обеспеченным кредиторам погашено требований на общую сумму 1 355,40 млн грн (в т.ч. НБУ – 1 225,23 млн грн).

Общая сумма удовлетворенных за все время требований кредиторов неплатежеспособных банков по состоянию на 01.05.2019 составляет 37 819,60 млн грн, из которых 9 488,39 млн грн выплачено обеспеченным кредиторам (в т.ч. 8 528,90 млн грн – НБУ).