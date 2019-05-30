С начала года кредиторам неплатежеспособных банков выплатили почти 1,5 млн грн

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
С января по апрель 2019 года кредиторам неплатежеспособных банков выплатили 1 355,40 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
В течение апреля 2019 кредиторам неплатежеспособных банков погашено требований на общую сумму 770,21 млн грн, в т.ч. погашено 0,06 млн грн кредиторам 2 очереди, 473,63 млн грн – 3 очереди, 253,99 млн грн – 4 очереди, 42,52 млн грн – 7 очереди. В том числе в апреле на внеочередное удовлетворение требований НБУ было направлено 37,43 млн грн. Внеочередные выплаты осуществили следующие банки:
- ПАО “КБ “Надра”- 19,69 млн грн;
- АО “Дельта Банк” – 14,37 млн грн;
- АО “Родовид Банк” – 3,32 млн грн.
В то же время, за январь-апрель 2019 года обеспеченным кредиторам погашено требований на общую сумму 1 355,40 млн грн (в т.ч. НБУ – 1 225,23 млн грн).
Общая сумма удовлетворенных за все время требований кредиторов неплатежеспособных банков по состоянию на 01.05.2019 составляет 37 819,60 млн грн, из которых 9 488,39 млн грн выплачено обеспеченным кредиторам (в т.ч. 8 528,90 млн грн – НБУ).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине намерены изменить правила приобретения недвижимости5 ч. назад - 4189 6
США будут проверять в соцсетях претендентов на визу7 ч. назад - 876 6
На европейских рынках цена на газ упала на 20%Около часа назад - 385 5
Аэропорту "Борисполь" грозит дефолт из-за решения КМУ об уплате дивидендов в размере 90%4 ч. назад - 1328 5
Тель-Авив собирается перейти на электротранспорт к 2025 годуВчера, 23:00 - 447 4
Аферы на шиномонтаже: как обманывают автовладельцев8 ч. назад - 11597 1
В Украине намерены изменить правила приобретения недвижимости5 ч. назад - 4189 6
В «Укравтодоре» рассказали, какие дороги отстроят в первую очередьВчера, 19:08 - 2988 2
Илон Маск придумал, как использовать корабль SpaceX на Земле12 ч. назад - 2108
Четыре удобных способа передать показания счетчиков для киевлянВчера, 21:03 - 1657 4
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрамПозавчера, 12:10 - 406
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 3458 5
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1293
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 3883 6
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 1070