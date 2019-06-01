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Названы крупнейшие цифровые риски для банков

Названы крупнейшие цифровые риски для банков

Компания KPMG выяснила наибольшие цифровые риски, с которыми сейчас сталкиваются банки во всем мире.

«Есть очевидные тенденции. Наши исследования касались трех наибольших рынков: Америка, Европа и Азия. И тенденция говорит о том, что цифровые риски, с которыми сталкиваются банки во всех трех регионах, более-менее похожи. Это утечка данных. Второе – социальная инженерия. И третье – стремительное развитие новых цифровых каналов и быстрых платежей», – сообщил старший консультант отдела консультирования по управлению рисками KPMG в Украине Артем Кобец.

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По его мнению, каждый из рисков должен рассматриваться индивидуально.

«Нет единого рецепта, как банкам защититься от этих рисков. Если взять социальную инженерию, когда злоумышленники вынуждают пользователей выдавать им ту информацию, которая может считаться конфиденциальной, то это совместная ответственность как пользователей банка, так и самого банка», – подчеркивает Артем Кобец.

По материалам Финансовый клуб
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