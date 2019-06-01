Рада приняла за основу проект закона о сельскохозяйственной кооперации

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Парламент принял проект закона 6527-Д о сельскохозяйственной кооперации за основу с технико-юридическими правками. Соответствующее решение поддержали 233 народных депутата.
Перед началом рассмотрения законопроекта Парубий напомнил, что в прошлый четверг, 30 мая, парламентарии начали рассмотрение законопроекта 6527-Д, сегодня же должны завершить рассмотрение и принять по нему решение. В начале утреннего заседания в сессионном зале зарегистрировались 340 народных депутатов.
Проект закона Украины 6527-Д “О сельскохозяйственной кооперации” разработан с целью системного и комплексного регулирования всех правоотношений по созданию, деятельности и прекращению сельскохозяйственных кооперативов с учетом международных стандартов и лучших мировых практик.
Законопроектом предлагается новая редакция Закона Украины “О сельскохозяйственной кооперации”, которой урегулированы все ключевые вопросы создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативов в Украине в едином законодательном акте. Такой подход позволяет создать комплексную и удобную в пользовании законодательную основу для сельскохозяйственной кооперации, а также устранить имеющиеся на сегодня коллизии между различными законодательными актами по этому вопросу.
По данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 1 мая 2017 года в государстве зарегистрировано 1023 сельскохозяйственных обслуживающих кооператива и 992 сельскохозяйственных производственных кооператива. Реальную же хозяйственную деятельность ведут лишь 589, в которые задействованы всего 25 тыс. украинцев.
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