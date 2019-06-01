В Украине появится новый кроссовер Hyundai

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3 июня компания Hyundai Motor представила кроссовер Kona Hybrid, который вскоре появится в Украине.
Гибридная модификация компактного кроссовера Kona станет третьей версией в семействе модели Kona. Машина выйдет на рынок в августе 2019 года.
Силовая установка Kona Hybrid состоит из бензинового четырехцилиндрового двигателя объемом 1,6 л и мощностью 141 л.с. В паре с гибридной установкой работает 6-ступенчатая роботизированная коробка передач DCT с двумя сцеплениями. Питанием обеспечивает полимерная литий-ионная батарея емкостью 1,56 кВт/ч. Максимальная скорость – 160 км/ч, до сотни автомобиль разгоняется за 11,2 с.
Kona Hybrid оснастили системой ECO-Driving Assist. Она помогает экономить топливо. Система анализирует данные навигационной системы, информацию о перекрестке, выезде с шоссе и заранее предупреждает, где необходимо снизить скорость. Функция активируется в режиме Eco. Работает она при скорости от 40 до 160 км/ч.
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