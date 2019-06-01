Пенсионный фонд Украины начал финансирование выплат в июне (инфографика)

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3 июня 2019 года Пенсионным фондом, согласно утвержденному графику, начато финансирование пенсий и жилищных субсидий.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
На пенсионные выплаты направлено 1 018,1 млн грн, на жилищные субсидии – 3,2 млн грн.
Средняя пенсия с начала года выросла на 253,38 грн до 2899,04 грн.
Топ-5 регионов, где больше всего вырос средний размер пенсии:
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