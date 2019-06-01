В бюджете Греции обнаружили недостачу в 5 млрд евро

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Еврокомиссия подготовила доклад по экономике Греции и о том, как на нее повлиял пакет льгот населению от правительства. В докладе говорится, что на 2019-2020 период в греческом бюджете недостает 4,75 миллиарда евро.
Об этом 4 июня сообщил телеканал Antenna.
Кредиторы полагают, что “дыра” образовалась из-за действия премьера Алексиса Ципраса. Минимальная зарплата в Греции выросла на 11% с 1 февраля и составила 650 евро. Правительство также отменило введенную низкую ставку в 510 евро для молодежи в возрасте до 25 лет. Ранее ее потребовали ввести международные кредиторы.
Впервые за 10 лет в Греции повысили зарплату. Перед выборами в Европарламент и местные органы власти в правительстве сообщили, что НДС на предприятия общественного питания, продукты питания и электроэнергию снижается с 24% до 13%.
Кроме того, в стране вернули 13-ю пенсию и отменили так называемый “налог солидарности” с небольших доходов. По словам Ципраса, экономическая ситуация в Греции улучшилась, что позволило провести ряд реформ.
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