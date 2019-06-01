0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 100 0

Госстат заработал в тысячу раз меньше, чем потратил

Госстат заработал в тысячу раз меньше, чем потратил

Государственная служба статистики Украины зарабатывает одну гривну, расходуя при этом более ста. За последний год Госстат заработал в тысячу раз меньше, чем потратил.

Об этом свидетельствует информация на Опендатабот.

За 2018 год Главное управление Госстата предоставило услуг на 1,7 млн гривен. Вместе с прибылью территориальных органов общая сумма составила 9,6 млн гривен.

К платным услугам относятся организация и проведение статистических исследований, не предусмотренных государственным планом, проверка правильности ссылок в документах, предоставления сведений из ЕГРПОУ, создание и ведение баз статистических данных и тому подобное.

В то же время за 2018 год Госстат потратил 1,5 млрд гривен. В эту сумму вошли зарплаты сотрудников, их командировки и отпуска, коммунальные услуги, ремонт помещений, приобретение оборудования и тому подобное.

Аналитики Опендатабот предлагают сделать услуги по предоставлению статистической информации вообще бесплатными.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.