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Государственная служба статистики Украины зарабатывает одну гривну, расходуя при этом более ста. За последний год Госстат заработал в тысячу раз меньше, чем потратил.
Об этом свидетельствует информация на Опендатабот.
За 2018 год Главное управление Госстата предоставило услуг на 1,7 млн гривен. Вместе с прибылью территориальных органов общая сумма составила 9,6 млн гривен.
К платным услугам относятся организация и проведение статистических исследований, не предусмотренных государственным планом, проверка правильности ссылок в документах, предоставления сведений из ЕГРПОУ, создание и ведение баз статистических данных и тому подобное.
В то же время за 2018 год Госстат потратил 1,5 млрд гривен. В эту сумму вошли зарплаты сотрудников, их командировки и отпуска, коммунальные услуги, ремонт помещений, приобретение оборудования и тому подобное.
Аналитики Опендатабот предлагают сделать услуги по предоставлению статистической информации вообще бесплатными.
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