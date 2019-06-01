В Минобразования рассказали, как изменится зарплата учителей

В оплате труда молодых и опытных учителей следует отходить от единой тарифной сетки.

Об этом глава Министерства образования и науки Лилия Гриневич сказала в интервью порталу “Новая украинская школа”.

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“Я считаю, что очень нужна реформа оплаты труда учителя. Нам нужно отходить от единой тарифной сетки, которая порождает огромную разницу в оплате труда между молодыми и опытными учителями. Мы подготовили проект такой реформы”, – рассказала Гриневич.

Она пояснила, что реформа предусматривает ежегодный план повышения зарплаты учителя до трех минимальных зарплат до 2023 года, как предусмотрено в законе “Об образовании”.

По ее словам, суть реформы заключается в том, что разница в оплате труда учителей с разным опытом работы должна быть меньше, должна вырасти зарплата молодых учителей, как и вообще оклад учителя.

“В подготовленном нами постановлении прописан график по достижению зарплаты, которая выписана в законе “Об образовании”(минимальный оклад в три минимальные зарплаты до 2023 года – ред.). Это долгосрочный план, который четко показывает, что будет в следующем году, через год, еще через год, и как мы выходим на переходные положения закона “Об образовании”, – сказала Гриневич.

Она отметила, что из-за досрочных выборов в парламент правительство может не успеть имплементировать эту реформу, поскольку “она должна идти с новым бюджетом – то есть с нового календарного года”.