В Минобразования рассказали, как изменится зарплата учителей

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В оплате труда молодых и опытных учителей следует отходить от единой тарифной сетки.
Об этом глава Министерства образования и науки Лилия Гриневич сказала в интервью порталу “Новая украинская школа”.
Читайте также: Рада предварительно одобрила законопроект о среднем образовании
“Я считаю, что очень нужна реформа оплаты труда учителя. Нам нужно отходить от единой тарифной сетки, которая порождает огромную разницу в оплате труда между молодыми и опытными учителями. Мы подготовили проект такой реформы”, – рассказала Гриневич.
Она пояснила, что реформа предусматривает ежегодный план повышения зарплаты учителя до трех минимальных зарплат до 2023 года, как предусмотрено в законе “Об образовании”.
По ее словам, суть реформы заключается в том, что разница в оплате труда учителей с разным опытом работы должна быть меньше, должна вырасти зарплата молодых учителей, как и вообще оклад учителя.
“В подготовленном нами постановлении прописан график по достижению зарплаты, которая выписана в законе “Об образовании”(минимальный оклад в три минимальные зарплаты до 2023 года – ред.). Это долгосрочный план, который четко показывает, что будет в следующем году, через год, еще через год, и как мы выходим на переходные положения закона “Об образовании”, – сказала Гриневич.
Она отметила, что из-за досрочных выборов в парламент правительство может не успеть имплементировать эту реформу, поскольку “она должна идти с новым бюджетом – то есть с нового календарного года”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине намерены изменить правила приобретения недвижимостиВчера, 11:05 - 8925 16
На европейских рынках цена на газ упала на 20%Вчера, 15:14 - 1582 9
Аэропорту "Борисполь" грозит дефолт из-за решения КМУ об уплате дивидендов в размере 90%Вчера, 12:31 - 3116 8
В Украине появились дороги европейского качества - НовакВчера, 14:51 - 1516 4
С 1 июля будут действовать новые правила получения посылок из-за рубежа3 ч. назад - 4335 3
Водители бойкотируют заправки: покупают меньше бензина и все больше автогазаВчера, 19:01 - 9308 3
С 1 июля будут действовать новые правила получения посылок из-за рубежа3 ч. назад - 4335 3
Самые большие и самые низкие средние зарплаты в разных сферахВчера, 17:05 - 4061
"Индивидуальная ответственность инструкторов": в МВД анонсировали "сюрприз" для автошколВчера, 12:04 - 3257 3
Аэропорту "Борисполь" грозит дефолт из-за решения КМУ об уплате дивидендов в размере 90%Вчера, 12:31 - 3116 8
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 522
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 3804 6
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1336
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 4034 6
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 1098