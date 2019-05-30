Межбанк: доллар подрос

Раскачка клиентов в первый рабочий день месяца слишком дорого обошлась нацвалюте. За день доллар вырос сразу на 17 копеек – с 26,89/26,93 гривен до 27,06/27,10.

За счет того, что первые несколько часов компании еще только “просыпались” – перекосы спроса и предложения ощущались уже с первых минут сессии. Причем – спрос значительно превышал предложение, а за счет слабой активности – фактически любая сделка или выход крупного игрока с покупкой валюты быстро взрывал котировки. В определенной игре “на повышение” были замечены не только классические спекулянты нашего межбанка, но и некоторые банки с иностранным капиталом.

Многие участники торгов связывают это с завтрашним аукционом Минфина ОВГЗ. Нерезидентам выгоден рост котировок, чтобы завтра по более выгодному курсу продавать валюту под аукцион. Мы тоже в какой-то степени склонны к такому выводу.

С самого начала сессии спекулянты играли «на повышение», что благодаря низкой активности клиентов им удалось по полной программе. Уже в первые два часа сессии котировки выросли с 26,89/26,93 гривен до 26,99/27,03. Подстраиваясь под действия “проснувшихся” к полудню крупных игроков – спекулянты и нерезиденты раскрутили котировки достаточно серьезно. На обед рынок ушел уже с уровнем 27,06/27,10 гривен за доллар и эти курсы продержались уже до конца активной фазы торгов. Лишь после 14 часов котировки вошли в коридор 27,04-27,06/27,08-27,10 гривен, а завершилась сессия по доллару уровнем 27,06/27,10. НБУ не принимал участие в публичном формате и практически наблюдал за происходящим со стороны.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,04 / 27,08

евро – 30,23 / 30,26

российский рубль – 0,413 / 0,414

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