На рынке носимых устройств фиксируется сильный рост

IDC оценили объём мирового рынка носимых устройств в первой четверти текущего года.

Обнародованные данные учитывают отгрузки «умных» наручных часов различных типов, браслетов для анализа физической активности, а также наушников.

В период с января по март включительно в глобальном масштабе было реализовано приблизительно 49,6 млн. носимых гаджетов. Это на внушительные 55,2 % больше по сравнению с первой четвертью прошлого года.

Лидером мирового рынка является Apple с 12,8 млн. поставленных устройств и долей в 25,8 %. Apple занимает четверть отрасли.

На втором месте находится Xiaomi с 6,6 млн. отгруженных за квартал носимых гаджетов. В настоящее время китайская компания удерживает 13,3 % отрасли.

«Бронза» досталась ещё одному китайскому производителю – Huawei. Эта компания реализовала за три месяца примерно 5,0 млн. устройств, что соответствует 10,0 % рынка.

Далее следуют Samsung и Fitbit с 4,3 млн. и 2,9 млн. отгруженных гаджетов соответственно. Доли компаний равны 8,7 % и 5,9 %.