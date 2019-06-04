0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

На рынке носимых устройств фиксируется сильный рост

На рынке носимых устройств фиксируется сильный рост

IDC оценили объём мирового рынка носимых устройств в первой четверти текущего года.

Обнародованные данные учитывают отгрузки «умных» наручных часов различных типов, браслетов для анализа физической активности, а также наушников.

В период с января по март включительно в глобальном масштабе было реализовано приблизительно 49,6 млн. носимых гаджетов. Это на внушительные 55,2 % больше по сравнению с первой четвертью прошлого года.

Лидером мирового рынка является Apple с 12,8 млн. поставленных устройств и долей в 25,8 %. Apple занимает четверть отрасли.

На втором месте находится Xiaomi с 6,6 млн. отгруженных за квартал носимых гаджетов. В настоящее время китайская компания удерживает 13,3 % отрасли.

«Бронза» досталась ещё одному китайскому производителю – Huawei. Эта компания реализовала за три месяца примерно 5,0 млн. устройств, что соответствует 10,0 % рынка.

Далее следуют Samsung и Fitbit с 4,3 млн. и 2,9 млн. отгруженных гаджетов соответственно. Доли компаний равны 8,7 % и 5,9 %.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.