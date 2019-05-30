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Зеленский назвал дату новых переговоров по Донбассу

Зеленский назвал дату новых переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет 5 июня. Об этом он сказал на брифинге.

“5 июня будет первая встреча (Трехсторонней контактной группы – ред.) во главе … я очень хотел, чтобы это был профессиональный человек, человек, которого уважают в Украине и не только … во главе с Леонидом Кучмой. У нашей совместной группы есть конкретные предложения. У нас нет много лет на прекращение войны, поэтому я хочу, чтобы эти все предложения были объединены с понятными терминами выполнения тех или иных пунктов”, – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что в новых подходах к переговорам не будет варианта со сдачей территорий и интересов Украины.

В свою очередь Кучма заявил: “Я не мог не согласиться с таким предложением, потому что страна переживает не самые легкие времена”.

Как сегодня стало известно, Зеленский вернул Кучму в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу. Сегодня в Администрации Президента прошла встреча, на которой и было принято решение.

Напомним, о желании Леонида Кучмы уволиться из Контактной группы стало известно в конце сентября. Второй президент объяснял такой шаг наступлением критического возраста.

По материалам Сегодня
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