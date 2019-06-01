0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 10 0

Apple увеличила лимит на загрузку файлов из своих магазинов через мобильное соединение

Apple увеличила лимит на загрузку файлов из своих магазинов через мобильное соединение

На этой неделе Apple повысила лимит для загрузки данных через мобильное соединение для iPhone и iPad, которое действует в её магазинах. Это ограничение не позволяет пользователям загружать большие файлы, и тем самым позволяет им уберечься от чрезмерных расходов на мобильную связь.

Лимит загрузки данных из магазинов Apple через мобильное соединение увеличен со 150 МБ до 200 МБ. Это означает, что сети мобильной связи теперь можно загружать больше приложений и игр.

Несмотря на то, что при помощи такого ограничения Apple стремится оградить владельцев iPhone и iPad от излишних расходов, многие воспринимают такой лимит в качестве бестолковой функции. Дело в том, что Apple не предлагает возможности переопределить ограничение и позволить загрузке завершиться успешно. Кроме того, ограничение распространяется на всех пользователей, в том числе и на пользователей с безлимитными тарифными планами на передачу данных. Им тоже запрещено загружать приложения и игры объёмом более 200 МБ.

Было бы логичнее использовать ограничение в виде предупреждения, информирующего пользователя о том, что он собирается загрузить большой файл, но с кнопкой «Продолжить загрузку», чтобы загрузка могла завершиться. Даже пользователям с ограниченными тарифными планами время от времени может понадобиться большое приложение.

Последний раз лимит на загрузку файлов через мобильные сети для магазинов Apple повышался в сентябре 2017 года. Тогда он был увеличен со 100 МБ до 150 МБ.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.