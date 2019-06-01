Google вводит новые правила для расширений Chrome

Часть размещённых в магазине расширений осуществляют сбор пользовательских данных без надлежащих разрешений.

Google начинает вводить новые политики конфиденциальности для расширений Chrome.

Озвученные компанией правила начнут действовать осенью этого года. Если какое-то расширение не будет соответствовать новым требованиям конфиденциальности, то оно будет удалено из онлайн-магазина Chrome.

В сообщении Google говорится о необходимости исполнения требований, в соответствии с которыми расширения должны запрашивать доступ только к тем данным, которые необходимы для реализации функциональности. Если для работоспособности расширения можно использовать более одного разрешения, то разработчики должны использовать вариант, требующий доступ к наименьшему объёму информации. С вступлением в силу новых правил это условие станет обязательным абсолютно для всех расширений онлайн-магазина Chrome.

Ещё одно изменение коснётся требований обработки персональной информации. Разработчики софтверных продуктов, осуществляющих обработку пользовательских сообщений и предоставляемого контента, будут обязаны размещать отдельную политику конфиденциальности, в которой предоставляется описание того, каким образом данные обрабатываются и хранятся.

В компании уверены, что расширения должны оставаться прозрачными в плане того, как они проводят обработку пользовательских данных. Более подробная информация о новых требованиях конфиденциальности будет опубликована позднее.