Motorola может получить корпус повышенной прочности

«Сердце» устройства – процессор Exynos 9609 разработки Samsung, сообщает «3Dnews».

Этот чип содержит четыре ядра Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и четыре ядра Cortex-A53 с частотой до 1,6 ГГц.

Обработкой графики занят ускоритель Mali-G72 MP3. Платформа обеспечивает поддержку беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Могут быть задействованы камеры с разрешением до 24 млн. пикселей.

Motorola One Action может получить экран с отверстием для фронтальной камеры. В тыльной части корпуса, вероятнее всего, расположится камера с конструкцией из нескольких модулей.

Наблюдатели полагают, что новинка может быть выполнена в корпусе повышенной прочности.