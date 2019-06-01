Motorola может получить корпус повышенной прочности

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«Сердце» устройства – процессор Exynos 9609 разработки Samsung, сообщает «3Dnews».
Этот чип содержит четыре ядра Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и четыре ядра Cortex-A53 с частотой до 1,6 ГГц.
Обработкой графики занят ускоритель Mali-G72 MP3. Платформа обеспечивает поддержку беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Могут быть задействованы камеры с разрешением до 24 млн. пикселей.
Motorola One Action может получить экран с отверстием для фронтальной камеры. В тыльной части корпуса, вероятнее всего, расположится камера с конструкцией из нескольких модулей.
Наблюдатели полагают, что новинка может быть выполнена в корпусе повышенной прочности.
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