Amazon планирует выйти на рынок сотовой связи

Гигант электронной коммерции Amazon заинтересовался выставленным на продажу в США сервисом предоплаченной сотовой связи Boost Mobile.

Об этом сообщил Reuters.

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Американские регулирующие органы обязали компании T-Mobile и Sprint, объявивших о намерении объединиться, продать один из активов. Информированные источники сообщили, что компанию Amazon привлекла возможность использовать новую объединенную сеть в течение шести лет.

Лидер мирового рынка e-commerce фактически уже вышел на рынок телефонной связи со своим голосовым помощником Echo Connect. Его владельцы с помощью виртуального ассистента Alexa и динамика могут совершать звонки.

Ранее T-Mobile и Sprint пообещали продать Boost Mobile в рамках уменьшения своей доли на рынке сотовой связи США. Объединение двух из четырех американских операторов сотовой связи наблюдатели оценили в $26 млрд.