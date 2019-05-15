0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 25 0

Amazon начала строительство аэропорта за $1,5 млрд

Amazon начала строительство аэропорта за $1,5 млрд

Джефф Безос лично рулил экскаватором и дал старт строительным работам. Аэропорт снизит зависимость Amazon от услуг сторонних компаний доставки во главе с UPS и FedEx. И, полагают эксперты, откроет дорогу к рынку доставки для бизнеса с оборотом в $400 млрд.

Аэропорт Amazon появится около города Цинциннати (штат Огайо), где еще в 2017 году Джефф Безос взял в аренду на 50 лет более 260 га земли.

Личный аэропорт обойдется в $1,5 млрд. По оценке Безоса, это ускорит доставку посылок клиентам и создаст около 2000 рабочих мест.

На церемонии открытия глава Amazon заявил, что такие усилия нужны, чтобы вдвое ускорить доставку по США в рамках услуги Prime — с двух суток до 24 часов.

Аэропорт откроется в 2021 году и серьезно снизит зависимость Amazon от услуг сторонних транспортных компаний. Сейчас значительную долю товаров перевозят самолеты и грузовики UPS и FedEx.

Эксперты указывают, что ускорение доставки товаров для клиентов Amazon — лишь малая часть открывающихся возможностей. Рынок по доставке товаров для бизнеса оценивается в $400 млрд, и Amazon вполне может стать одним из крупнейших игроков на нем, предупреждает эксперт Baird Equity Research Колин Себастиан.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.