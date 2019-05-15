Amazon начала строительство аэропорта за $1,5 млрд

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Джефф Безос лично рулил экскаватором и дал старт строительным работам. Аэропорт снизит зависимость Amazon от услуг сторонних компаний доставки во главе с UPS и FedEx. И, полагают эксперты, откроет дорогу к рынку доставки для бизнеса с оборотом в $400 млрд.
Аэропорт Amazon появится около города Цинциннати (штат Огайо), где еще в 2017 году Джефф Безос взял в аренду на 50 лет более 260 га земли.
Личный аэропорт обойдется в $1,5 млрд. По оценке Безоса, это ускорит доставку посылок клиентам и создаст около 2000 рабочих мест.
На церемонии открытия глава Amazon заявил, что такие усилия нужны, чтобы вдвое ускорить доставку по США в рамках услуги Prime — с двух суток до 24 часов.
Аэропорт откроется в 2021 году и серьезно снизит зависимость Amazon от услуг сторонних транспортных компаний. Сейчас значительную долю товаров перевозят самолеты и грузовики UPS и FedEx.
Эксперты указывают, что ускорение доставки товаров для клиентов Amazon — лишь малая часть открывающихся возможностей. Рынок по доставке товаров для бизнеса оценивается в $400 млрд, и Amazon вполне может стать одним из крупнейших игроков на нем, предупреждает эксперт Baird Equity Research Колин Себастиан.
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