В Финляндии создали органические наушники из грибов и дрожжей

Дизайнеры из Финляндии совместно с учеными использовали грибок, биопластик из дрожжей и другие материалы, выращенные с помощью микроорганизмов, чтобы сделать наушники Korvaa.
Об этом сообщает профильное издание Dezeen.
Как ожидается, разработка должна продемонстрировать весь потенциал синтетической биологии, которая объединяет классическую биологию с инженерией.
Отмечается, что сделать именно наушники решили из-за того, что при их производстве используются самые разнообразные неэкологические материалы — от твердой пластмассы до гибкой сетки и мягкой ткани.
Указано, что каркас Korvaa сделан из пластика, выращенного на основе молочной кислоты и пекарских дрожжей. Этот материал хорошо разлагается и может использоваться для 3D-печати.
В свою очередь, подушечки сделаны из грибка, который образует воздушную пенку, а динамики покрыты сеткой из протеина на основе паучьего шелка. Остальные части наушников изготовили из целлюлозы.
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