Boeing нашел дефектные детали у 312 самолетов

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Авиастроительная компания Boeing выявила дефекты деталей предкрылков у 312 самолетов моделей Boeing 737NG и Boeing 737MAX.
Об этом сообщает Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
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Boeing сообщил FAA, что предкрылки некоторых 737NG и 737MAX могли быть изготовлены неправильно и не соответствовать всем действующим стандартам прочности и надежности. Бракованные детали склонны к преждевременному износу.
“В США речь идет о 32 самолетах модели NG и 33 модели MAX. Во всем мире – 133 NG и 179 MAX”, – говорится в сообщении регулятора.
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