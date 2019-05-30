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Boeing нашел дефектные детали у 312 самолетов

Boeing нашел дефектные детали у 312 самолетов

Авиастроительная компания Boeing выявила дефекты деталей предкрылков у 312 самолетов моделей Boeing 737NG и Boeing 737MAX.

Об этом сообщает Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

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Boeing сообщил FAA, что предкрылки некоторых 737NG и 737MAX могли быть изготовлены неправильно и не соответствовать всем действующим стандартам прочности и надежности. Бракованные детали склонны к преждевременному износу.

“В США речь идет о 32 самолетах модели NG и 33 модели MAX. Во всем мире – 133 NG и 179 MAX”, – говорится в сообщении регулятора.

По материалам Корреспондент.net
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