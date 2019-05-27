Китай создаст свой "черный список" иностранных компаний

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Пекин создаст собственный “черный список” иностранных организаций, действия которых могут нарушать “законные права и интересы” китайского бизнеса.
Этот шаг, вероятно, усугубит конфликт КНР с США, жертвой которого уже стала компания Huawei, и поставит под угрозу тысячи иностранных компаний.
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Китай разработает механизм, с помощью которого будет вносить в список “неблагонадежных” иностранные компании, организации и частных лиц, которые не подчиняются рыночным правилам, нарушают условия контрактов, а также ограничивают поставки продукции по причинам неделового характера, заявил официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн.
Действия некоторых из таких компаний, по его словам, несут в себе риски для глобальной цепочки поставок, ставят под угрозу национальную безопасность Китая и провоцируют негативные последствия для глобальной экономики, отметил Гао Фэн.
Создание списка “неблагонадежных” компаний призвано обезопасить мировую экономику и международную торговую систему, а также способствовать борьбе с торговым протекционизмом, говорят китайские власти.
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