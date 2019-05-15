Китай избавляется от гособлигаций США

По данным Минфина США, вложения КНР в американский госдолг приближаются к минимуму с момента прихода Дональда Трампа к власти в США, когда Пекин сократил свой портфель «трежерис» до минимального значения с 2010 г.

Так, в марте 2019 г. Китай продал гособлигации США в объеме $20,5 млрд — наиболее быстрыми темпами в месячном выражении с октября 2016 г. По сравнению с мартом прошлого года объем китайских инвестиций в долговые обязательства США сократился на $67,2 млрд до $1,12 трлн.

Для Китая это наиболее низкий показатель с прихода к власти Дональда Трампа, когда в период с декабря 2016 по май 2017 г. объем китайского портфеля трежерис колебался в пределах $1,06-1,08 трлн. Более низкие значения по сравнению с этими уровнями наблюдались в 2010 г.

Власти КНР заявляли о том, что сокращение инвестиций в гособлигации США вызвано необходимостью предотвратить чрезмерное ослабление юаня.

Ряд экспертов ранее предупреждали о возможности заметного сокращения вложений в американский госдолг со стороны Китая как в виде ответных действий на торговое давление со стороны американских властей, так и в результате сокращения торгового дефицита между США и Китаем, которого добивается президент Трамп.

Данные прогнозы озвучивал председатель совета директоров BlackRock Лоуренс Финк. Глава крупнейшей инвестиционной компании в мире предупреждал о негативных последствиях подобного сценария для бюджета США, отмечая, что сокращение объема спроса на американские долговые бумаги в дальнейшем приведет к увеличению процентных ставок по ним и более высоким процентным платежам по госдолгу.