Пенсии в Украине: назвали условие досрочного выхода на заслуженный отдых

Украинцы имеют право выйти на пенсию на 5 лет раньше, если у них есть дети-инвалиды, признанные такими до достижения шести лет. В обязательном порядке это должно подтверждаться медицинскими заключениями.

Других исключения для досрочного выхода на пенсию в Украине нет.

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Помимо заключения врачебно-консультативной комиссии о признании ребенка инвалидом, также могут потребовать иные документы. Важно заранее узнать список, дабы не получить отказ в досрочном выходе на пенсию.

Напомним, в Украине женщины выходят на заслуженный отдых в 55 лет, а мужчины — в 60 лет, если имеется страховой стаж от 26 лет.