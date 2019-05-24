ПФУ составил рейтинг банков по выплатам пенсионерам (инфографика)

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Большинство украинских пенсионеров (7,3 млн из 11,4 млн человек) получают пенсии в банковских учреждениях.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины в Facebook.
По данным ПФУ:
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