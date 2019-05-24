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ПФУ составил рейтинг банков по выплатам пенсионерам (инфографика)

ПФУ составил рейтинг банков по выплатам пенсионерам (инфографика)

Большинство украинских пенсионеров (7,3 млн из 11,4 млн человек) получают пенсии в банковских учреждениях.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины в Facebook.

По данным ПФУ:

  • в “Приватбанке” получают выплаты 50,5% пенсионеров,
  • в Ощадбанке – 37,8%,
  • в “Райффайзен банке Аваль” – 5,3%,
  • в других банках – 6,4%.

Мои Fiнансы:

  • В мае на выплату пенсий направлено 33,83 млрд грн.
  • В марте показатель средней заработной платы (дохода) в Украине учитывался для начисления пенсии, в сумме 8814 гривен 84 коп”.
  • По состоянию на 1 апреля 2019 года в Украине насчитывалось 11,4 млн пенсионеров.
  • Средняя пенсия с начала года выросла на 253,38 грн до 2899,04 грн.
По материалам Finance.UA
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