Инфляция в апреле составила 8,8%

Уровень инфляции в апреле 2019 года остановился на отметке 8,8%.

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Степан Кубов во время часа вопросов к правительству.

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“Мы успокоили инфляцию на уровне 8,8% в апреле 2019”, – сказал Кубов.

Он добавил, что экономика прекратила падение в 2016 году, с тех пор совокупно выросла на 8,4%.