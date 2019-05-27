Убытки Uber превысили 1 млрд долларов

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Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в первом квартале 2019 года превысили один миллиард долларов.
Об этом говорится в финансовом отчете компании за период с 1 января по 31 марта текущего года.
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Согласно опубликованным данным, за первые три месяца компания, которая в начале мая провела процедуру первичного размещения акций (IPO) на бирже Нью-Йорка, потеряла 1,01 млрд долларов. При этом ее выручка составила 3,1 млрд долларов. Аналитики компании предрекали, что убытки Uber будут колебаться между 1 и 1,1 млрд долларов.
Reuters отмечает, что отчетность по итогам первого квартала может вселить уверенность в инвесторов, так как Uber в результате IPO добился намеченных финансовых целей. На данный момент акции компании торгуются приблизительно на 10% ниже изначальной их стоимости ($45 за штуку) при первичном размещении.
Число бронирований поездок с помощью сервиса такси Uber выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34%, их общая стоимость составила 14,6 млрд долларов. По сравнению с прошлым кварталом эта цифра увеличилась на 3,4%, что, по оценке Reuters, говорит о трудностях компании с поиском новых водителей. Число ежемесячных активных пользователей во всем мире выросло с 91 млн в последнем квартале 2018 года до 93 млн.
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