0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 140 0

Убытки Uber превысили 1 млрд долларов

Убытки Uber превысили 1 млрд долларов

Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в первом квартале 2019 года превысили один миллиард долларов.

Об этом говорится в финансовом отчете компании за период с 1 января по 31 марта текущего года.

Читайте также: Uber перестанет обслуживать пассажиров с низким рейтингом

Согласно опубликованным данным, за первые три месяца компания, которая в начале мая провела процедуру первичного размещения акций (IPO) на бирже Нью-Йорка, потеряла 1,01 млрд долларов. При этом ее выручка составила 3,1 млрд долларов. Аналитики компании предрекали, что убытки Uber будут колебаться между 1 и 1,1 млрд долларов.

Reuters отмечает, что отчетность по итогам первого квартала может вселить уверенность в инвесторов, так как Uber в результате IPO добился намеченных финансовых целей. На данный момент акции компании торгуются приблизительно на 10% ниже изначальной их стоимости ($45 за штуку) при первичном размещении.

Число бронирований поездок с помощью сервиса такси Uber выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34%, их общая стоимость составила 14,6 млрд долларов. По сравнению с прошлым кварталом эта цифра увеличилась на 3,4%, что, по оценке Reuters, говорит о трудностях компании с поиском новых водителей. Число ежемесячных активных пользователей во всем мире выросло с 91 млн в последнем квартале 2018 года до 93 млн.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.