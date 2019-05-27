0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 351 0

Uber перестанет обслуживать пассажиров с низким рейтингом

Uber перестанет обслуживать пассажиров с низким рейтингом

Пассажиры, пользующиеся услугами Uber, чье поведение расценят как некорректное, могут лишиться прав на поездки через приложение, сообщили в компании.

Нарушением правил будет считаться, например, неряшливость клиента – если он будет оставлять после себя мусор в машине. Или попытки принудить водителя ехать с нарушением скорости. За это пассажиру будет присваиваться водителем низкий рейтинг.

Читайте также: Uber запускает первое в мире подводное такси

Клиенты приложения в США и Канаде, которые часто попадают в отрицательный рейтинг, будут получать уведомления о том, что им могут отказать в доступе к услугам.

“Уважение – улица с двусторонним движением”, – подчеркнули в Uber.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.