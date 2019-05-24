0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 6 0

Uber запускает первое в мире подводное такси

Uber запускает первое в мире подводное такси

Компания Uber в партнерстве с австралийской Tourism Queensland анонсировала запуск первого в мире подводного такси.

Об этом говорится в сообщении на сайте сервиса.

Воспользоваться услугами необычного такси, которое получило название scUber, клиенты смогут с 27 мая по 18 июня 2019 года. Им предложат путешествие по Большому барьерному рифу.

«Этот уникальный опыт позволит клиентам увидеть нефильтрованный обзор подводной иконы Австралии. Только в течение ограниченного периода времени они получат эксклюзивный доступ к крупнейшей в мире экосистеме, известной как площадка биологического разнообразия, богатая морской жизнью, которая предлагает великолепные подводные впечатления», – отмечает компания.

Путешествие будет стоить $3000 на двоих.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.