Uber запускает первое в мире подводное такси

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Компания Uber в партнерстве с австралийской Tourism Queensland анонсировала запуск первого в мире подводного такси.
Об этом говорится в сообщении на сайте сервиса.
Воспользоваться услугами необычного такси, которое получило название scUber, клиенты смогут с 27 мая по 18 июня 2019 года. Им предложат путешествие по Большому барьерному рифу.
«Этот уникальный опыт позволит клиентам увидеть нефильтрованный обзор подводной иконы Австралии. Только в течение ограниченного периода времени они получат эксклюзивный доступ к крупнейшей в мире экосистеме, известной как площадка биологического разнообразия, богатая морской жизнью, которая предлагает великолепные подводные впечатления», – отмечает компания.
Путешествие будет стоить $3000 на двоих.
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