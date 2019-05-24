Uber запускает первое в мире подводное такси

Компания Uber в партнерстве с австралийской Tourism Queensland анонсировала запуск первого в мире подводного такси.

Об этом говорится в сообщении на сайте сервиса.

Воспользоваться услугами необычного такси, которое получило название scUber, клиенты смогут с 27 мая по 18 июня 2019 года. Им предложат путешествие по Большому барьерному рифу.

«Этот уникальный опыт позволит клиентам увидеть нефильтрованный обзор подводной иконы Австралии. Только в течение ограниченного периода времени они получат эксклюзивный доступ к крупнейшей в мире экосистеме, известной как площадка биологического разнообразия, богатая морской жизнью, которая предлагает великолепные подводные впечатления», – отмечает компания.

Путешествие будет стоить $3000 на двоих.