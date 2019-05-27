Аэропорт Борисполь временно снизил расценки в новом паркинге терминала D

Аэропорт “Борисполь” временно снизил цену на стоянку автомобилей около терминала D до 1 гривны в час или до 24 гривен в сутки.

Об этом сообщили на предприятии.

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Такой тариф применяется на новом многоуровневом паркинге, который открыли 23 мая. Изначально в аэропорту планировали, что с 24 мая начнет действовать тариф 30 гривен в час или 300 гривен в сутки.

“В настоящее время системы парковки проводят последние этапы тестирования. Аэропорт не хочет возлагать финансовую нагрузку на пассажира, пока сервис не будет работать как часы. Это временное решение”, – прокомментировали ситуацию в Борисполе.

В аэропорту отмечают, что утвержденный тариф может быть введен в любое время. В связи с этим пассажирам, которые решат оставить свой автомобиль на новой парковке на длительное время, следует быть готовыми к тому, что оплатить стоянку придется по утвержденным тарифам.