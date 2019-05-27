Аэропорт Борисполь временно снизил расценки в новом паркинге терминала D

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Аэропорт “Борисполь” временно снизил цену на стоянку автомобилей около терминала D до 1 гривны в час или до 24 гривен в сутки.
Об этом сообщили на предприятии.
Читайте также: В аэропорту Жуляны запустили в работу новую часть терминала А
Такой тариф применяется на новом многоуровневом паркинге, который открыли 23 мая. Изначально в аэропорту планировали, что с 24 мая начнет действовать тариф 30 гривен в час или 300 гривен в сутки.
“В настоящее время системы парковки проводят последние этапы тестирования. Аэропорт не хочет возлагать финансовую нагрузку на пассажира, пока сервис не будет работать как часы. Это временное решение”, – прокомментировали ситуацию в Борисполе.
В аэропорту отмечают, что утвержденный тариф может быть введен в любое время. В связи с этим пассажирам, которые решат оставить свой автомобиль на новой парковке на длительное время, следует быть готовыми к тому, что оплатить стоянку придется по утвержденным тарифам.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Крупные китайские компании готовы участвовать в возможной приватизации Укрпошты - СмелянскийВчера, 15:18 - 615 12
У Зеленского высказались о возможном росте цен на электроэнергию после 1 июляВчера, 12:02 - 67230 8
"Киевстар" проверят из-за жалоб на услугу переноса номераВчера, 09:46 - 1328 8
В случае дефолта валюта прекратит поступать в Украину - аналитик Concorde CapitalВчера, 16:00 - 1691 5
Рада предварительно одобрила законопроект о среднем образованииВчера, 14:03 - 2217 5
У Зеленского высказались о возможном росте цен на электроэнергию после 1 июляВчера, 12:02 - 67230 8
С июня предпринимателям будет сложнее обналичить деньгиВчера, 20:05 - 12125 2
Преуспели бы Вы, как владелец кофейни? (тест)Вчера, 13:13 - 3770 4
Межбанк: ожидается очередное курсовое раллиВчера, 11:25 - 3726 1
monobank выпустил новую версию приложенияВчера, 16:33 - 2399 1
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)Вчера, 10:20 - 1582 4
Apple представила обновленный iPod touchПозавчера, 15:10 - 944
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 3152 6
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 946
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 1094