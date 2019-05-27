В аэропорту Жуляны запустили в работу новую часть терминала А

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Аэропорт Жуляны («Киев» имени Игоря Сикорского) в начале недели запустил в работу новую часть международного терминала А.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Новое крыло официально открыли 23 мая, однако несколько дней ушло на подготовку работы государственных служб.
Площадь расширенной части терминала составляет 9500 кв. метров, а общая площадь комплекса после завершения работ — 23 700 кв. метров.
По словам совладельца управляющей Жулянами компании «Мастер-Авиа» Дениса Костржевского, пропускная способность терминала А на вылет выросла с 520 до 1040 пассажиров в час.
В новом крыле на первом этаже разместили 23 дополнительные стойки регистрации и шесть пунктов контроля на авиационную безопасность. На втором этаже размещены 12 стоек паспортного контроля и четыре выхода на посадку.
Торговые площади представлены магазинами Duty Free торговой марки Heinemann, оператором которых является компания «БФ Групп». Услуги общепита обеспечивают ресторан испанской кухни Bellota, ресторан украинской кухни Varenik Fly и фаст-фуды Market Plaza и WOG-кафе.
Проект расширения пропускной способности также включал строительство парковки перед новым крылом терминала, рассчитанной на размещение 135 автомобилей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Киевстар" проверят из-за жалоб на услугу переноса номера8 ч. назад - 960 6
Крупные китайские компании готовы участвовать в возможной приватизации Укрпошты - Смелянский2 ч. назад - 223 5
Стекло на "мосту Кличко" хотят сделать бронированнымВчера, 19:46 - 1729 5
В случае дефолта валюта прекратит поступать в Украину - аналитик Concorde Capital2 ч. назад - 504 4
В киевском метро стали отключать автоматы по продаже жетонов9 ч. назад - 1175 4
У Зеленского высказались о возможном росте цен на электроэнергию после 1 июля6 ч. назад - 23299 3
Пять случаев, когда автогражданка не покроет расходы на ремонт авто10 ч. назад - 10401
Председатель Совета НБУ предупредил о рисках на валютном рынкеВчера, 21:01 - 3084 1
Межбанк: ожидается очередное курсовое ралли6 ч. назад - 3071 1
Преуспели бы Вы, как владелец кофейни? (тест)5 ч. назад - 1959 2
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)7 ч. назад - 977 3
Apple представила обновленный iPod touchВчера, 15:10 - 802
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 3028 6
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 912
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 1060