Межбанк: доллар подорожал на 15 копеек

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Четверг на валютном рынке прошел чрезвычайно напряженно и опять по спекулятивному сценарию с игрой “на повышение”.
Конечный результат оказался даже чуть хуже прогнозированного в нашем утреннем комментарии. Мы считали, что курс продажи остановится в пределах 26,90 гривен, а он ушел даже к отметке в 26,95.
В целом, за день доллар подорожал при продаже сразу на 15 копеек — с 26,76/26,80 до 26,915/26,95 гривен к концу торгов, а стартовые утренние котировки 26,76/26,80 изначально были уже выше вчерашнего закрытия в 26,7050/26,7450.
Против гривны сработали сразу четыре фактора (часть из них играли против нацвалюты и вчера):
1) Продолжение перечислений Госказначейством возмещений НДС экспортерам;
2) Рост спроса на валюту со стороны крупнейших покупателей перед отчетной датой. На торгах были замечены фактически все крупные компании-импортеры, в том числе и ведущие госструктуры, связанные с импортом энергоносителей;
3) Спешка оплаты контрактов и у небольших клиентов, которые не хотят оставлять свои внешнеэкономические оплаты на последний день. На мелких лотах обычно котировки выше, что в целом поднимало статистику роста курса по дню;
4) Поведение наличного рынка, который также стал драйвером роста котировок всего валютного рынка за счет спекулятивной игры на разнице между курсами наличной и безналичной валюты.
Политика, очередные заявления отдельных депутатов и членов старого правительства, а также шоу-спекуляции на теме дефолта дополнительно вносили определенную нервозность как в ход самих торгов, так и настроения участников рынка в целом. В итоге – “маємо те, що маємо…”
Ход торгов.
За первый час сессии доллар вырос с утренних 26,76/26,80 гривен до 26,82/26,85 и это был явно не предел. Спрос со стороны крупных клиентов нарастал, а предложение было очень ограниченным. Давление на гривну усилилось и котировки ушли к отметке 26,86/26,89 к 12 часам при общем настрое рынка на дальнейшую девальвацию гривны. К обеду курс взлетел до 26,935/26,965 гривен и это был пиковый уровень по дню. После обеда рост котировок остановился, а затем они даже чуть просели до отметки 26,93/26,96 гривен за доллар уже с 14 до 16 часов. В последний час сессии курс с трудом на небольших сделках чуть придавили – до 26,915/26,95 на момент формального закрытия сессии четверга.
Некоторые участники рынка связывали остановку курса к обеду в пределах уровня 26,935/26,965 с почти вероятным выходом на торги регулятора с “анонимной” продажей небольших объемов доллара в виде интервенций по единому курсу для выравнивания спроса и предложения из-за закупок доллара очень крупной государственной энергетической структурой. Мы тоже считаем это самой вероятной причиной “неожиданного” замирания котировок в середине дня. Но официально Нацбанк на рынок в публичном формате не выходил.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,94 / 26,97
евро – 29,98 / 30,01
российский рубль – 0,4142 / 0,4149
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1714 / 1,1715
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