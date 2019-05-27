Порошенко передал 1,75 млн грн на помощь армии

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Пятый президент Украины Петр Порошенко передает фонду “Повернись живим” 1,75 млн грн.
Об этом свидетельствует сообщение на сайте фонда.
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Фонд планирует потратить средства на организацию работы национального отбора в сборную Украины на Invictus Games.
“Мы еще не определились окончательно, но наиболее вероятный вариант – деньги будут использованы на организацию национального отбора в сборную Украины на Invictus Games в Гааге в 2020 году”, – прокомментировал Дейнега.
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