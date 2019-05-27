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Порошенко передал 1,75 млн грн на помощь армии

Порошенко передал 1,75 млн грн на помощь армии

Пятый президент Украины Петр Порошенко передает фонду “Повернись живим” 1,75 млн грн.

Об этом свидетельствует сообщение на сайте фонда.

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Фонд планирует потратить средства на организацию работы национального отбора в сборную Украины на Invictus Games.

“Мы еще не определились окончательно, но наиболее вероятный вариант – деньги будут использованы на организацию национального отбора в сборную Украины на Invictus Games в Гааге в 2020 году”, – прокомментировал Дейнега.

По материалам РБК-Украина
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