Порошенко передал 1,75 млн грн на помощь армии

Пятый президент Украины Петр Порошенко передает фонду “Повернись живим” 1,75 млн грн.

Об этом свидетельствует сообщение на сайте фонда.

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Фонд планирует потратить средства на организацию работы национального отбора в сборную Украины на Invictus Games.

“Мы еще не определились окончательно, но наиболее вероятный вариант – деньги будут использованы на организацию национального отбора в сборную Украины на Invictus Games в Гааге в 2020 году”, – прокомментировал Дейнега.