0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 487 0

Миссия МВФ завершила визит в Украину

Миссия МВФ завершила визит в Украину

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом, которая посещала Киев в период с 21 по 29 мая 2019 года для обсуждения актуальных политических и экономических событий, завершила свой визит в Украину.

Об этом говорится в заявлении по итогам визита, распространенном пресс-службой МВФ.

Читайте также: Данилюк назвал сроки получения следующего транша МВФ

“Команда специалистов МВФ имела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включая Президента Зеленского, о пересмотре программы stand-by между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики”, – заявил по итогам завершения визита господин ван Роден.

В МВФ также отметили, что изложенные мысли являются точкой зрения специалистов МВФ и не обязательно являются позицией Совета Исполнительных Директоров МВФ. Результаты работы этой миссии не будут предметом рассмотрения на Совете Исполнительных Директоров.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.