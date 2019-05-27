Миссия МВФ завершила визит в Украину

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом, которая посещала Киев в период с 21 по 29 мая 2019 года для обсуждения актуальных политических и экономических событий, завершила свой визит в Украину.

Об этом говорится в заявлении по итогам визита, распространенном пресс-службой МВФ.

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“Команда специалистов МВФ имела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включая Президента Зеленского, о пересмотре программы stand-by между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики”, – заявил по итогам завершения визита господин ван Роден.

В МВФ также отметили, что изложенные мысли являются точкой зрения специалистов МВФ и не обязательно являются позицией Совета Исполнительных Директоров МВФ. Результаты работы этой миссии не будут предметом рассмотрения на Совете Исполнительных Директоров.