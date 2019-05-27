В России сообщили, сколько времени будут забирать свою грязную нефть из нефтепровода "Дружба"

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Общий объем некондиционной нефти, поставленной по нефтепроводу “Дружба” и через порт Усть-Луга, составил около 3 млн тонн, для полной очистки системы от грязной нефти понадобится до 8 месяцев.
Об этом сообщил вице-президент “Транснефти” Сергей Андронов.
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“Общий объем некондиционной нефти, поставленной по нефтепроводной системе “Дружба” и через порт Усть-Луга, составил порядка 3 млн тонн”, – сказал Андронов.
“По нашим прогнозам, на это (очистку – ред.) потребуется около шести—восьми месяцев. Нефть, соответствующая нормативным показателям, с 4 мая поступила на НПЗ Беларуси, с 10 мая — в порт Усть-Луга, а с 23 и 29 мая соответственно через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию”, – сказал Андронов.
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