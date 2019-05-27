Кабмин сократил расходы на выплату субсидий

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Кабинет министров Украины сократил расходы на выплату субсидий на восемь млрд гривен.
Об этом сообщает правительственный портал.
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В частности, Кабмин сократил расходы на субвенции для предоставления и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, газа и т.д. на 13,5 млрд гривен, при этом выделив на выплату монетизированных субсидий 5,5 млрд гривен.
Остальные средства направлены на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям.
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