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Кабмин сократил расходы на выплату субсидий

Кабмин сократил расходы на выплату субсидий

Кабинет министров Украины сократил расходы на выплату субсидий на восемь млрд гривен.

Об этом сообщает правительственный портал.

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В частности, Кабмин сократил расходы на субвенции для предоставления и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, газа и т.д. на 13,5 млрд гривен, при этом выделив на выплату монетизированных субсидий 5,5 млрд гривен.

Остальные средства направлены на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям.

По материалам Корреспондент.net
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