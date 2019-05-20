У кого отберут субсидию наличкой

Специалисты в сфере комуслуг считают, что выдача субсидий наличкой себя оправдала не в полной мере, так как была неподготовленна.

По словам эксперта по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрея Никончука, негативную роль сыграл политический момент — деньги спешно выдали под выборы, из-за чего не все субсидианты разобрались, что это за выплаты, и истратили их не по назначению.

“В итоге вместо того, чтобы стимулировать экономию потребления энергоресурсов, власти получили около 25% должников-субсидиантов, и теперь непонятно, как с них взыскать долги, — анализирует Никончук. — Если бы монетизацию вводили, как сперва планировалось, то есть без возможности выдавать наличку на руки до конца отопсезона — а это соблазнительно крупные суммы, в 3-4 раза больше, чем субсидии летом, — то результат был бы совсем другой”.

Позитив, по его мнению, в том, что люди поняли: будет задолженность, субсидии лишат, пока не рассчитаешься. А также, что должникам дали еще один шанс, пообещав назначить им госпомощь в безналичной форме.

Напомним, ранее Кабмин ответил на ТОП-5 вопросов о том, кому нужно повторно подать документы на субсидию. “Летнюю субсидию будут рассчитывать на основе доходов граждан, полученных в 3-4 кварталах 2018 года”, – напоминают в правительстве.