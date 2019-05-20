0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 34 0

У кого отберут субсидию наличкой

У кого отберут субсидию наличкой

Специалисты в сфере комуслуг считают, что выдача субсидий наличкой себя оправдала не в полной мере, так как была неподготовленна.

По словам эксперта по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрея Никончука, негативную роль сыграл политический момент — деньги спешно выдали под выборы, из-за чего не все субсидианты разобрались, что это за выплаты, и истратили их не по назначению.

“В итоге вместо того, чтобы стимулировать экономию потребления энергоресурсов, власти получили около 25% должников-субсидиантов, и теперь непонятно, как с них взыскать долги, — анализирует Никончук. — Если бы монетизацию вводили, как сперва планировалось, то есть без возможности выдавать наличку на руки до конца отопсезона — а это соблазнительно крупные суммы, в 3-4 раза больше, чем субсидии летом, — то результат был бы совсем другой”.

Позитив, по его мнению, в том, что люди поняли: будет задолженность, субсидии лишат, пока не рассчитаешься. А также, что должникам дали еще один шанс, пообещав назначить им госпомощь в безналичной форме.

Напомним, ранее Кабмин ответил на ТОП-5 вопросов о том, кому нужно повторно подать документы на субсидию. “Летнюю субсидию будут рассчитывать на основе доходов граждан, полученных в 3-4 кварталах 2018 года”, – напоминают в правительстве.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.