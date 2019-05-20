У кого отберут субсидию наличкой

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Специалисты в сфере комуслуг считают, что выдача субсидий наличкой себя оправдала не в полной мере, так как была неподготовленна.
По словам эксперта по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрея Никончука, негативную роль сыграл политический момент — деньги спешно выдали под выборы, из-за чего не все субсидианты разобрались, что это за выплаты, и истратили их не по назначению.
“В итоге вместо того, чтобы стимулировать экономию потребления энергоресурсов, власти получили около 25% должников-субсидиантов, и теперь непонятно, как с них взыскать долги, — анализирует Никончук. — Если бы монетизацию вводили, как сперва планировалось, то есть без возможности выдавать наличку на руки до конца отопсезона — а это соблазнительно крупные суммы, в 3-4 раза больше, чем субсидии летом, — то результат был бы совсем другой”.
Позитив, по его мнению, в том, что люди поняли: будет задолженность, субсидии лишат, пока не рассчитаешься. А также, что должникам дали еще один шанс, пообещав назначить им госпомощь в безналичной форме.
Напомним, ранее Кабмин ответил на ТОП-5 вопросов о том, кому нужно повторно подать документы на субсидию. “Летнюю субсидию будут рассчитывать на основе доходов граждан, полученных в 3-4 кварталах 2018 года”, – напоминают в правительстве.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Водителям сделали важное предупреждение10 ч. назад - 32208 4
Заработок на недвижимости: какое жилье покупать8 ч. назад - 3020 3
600 евро за купальник: туристов в Черногории будут штрафовать12 ч. назад - 2970 3
Загородный дом или квартира: где выгоднее жить4 ч. назад - 1134 2
Почти 10 тысяч украинцев захотели перенести мобильные номера7 ч. назад - 409 1
Водителям сделали важное предупреждение10 ч. назад - 32208 4
Заработок на недвижимости: какое жилье покупать8 ч. назад - 3020 3
600 евро за купальник: туристов в Черногории будут штрафовать12 ч. назад - 2970 3
Назван город с самыми высокими в мире зарплатами6 ч. назад - 2949
Индивидуальные номерные знаки: в МВД рассказали о запретахВчера, 16:19 - 2799 1
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)Позавчера, 10:10 - 428
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 765
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 3387 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 3218
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 1406